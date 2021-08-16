Суд Советского района Минска признал виновным Степана Латыпова

Источник материала: БT

Обвиняемый проходил сразу по нескольким статьям уголовного дела: "Мошенничество", "Организация и подготовка беспорядков" и "Сопротивление сотрудникам милиции". Как выяснилось в ходе предварительного следствия, участник и организатор протестов оказался причастен и к мошенничеству в особо крупном размере. Согласно материалам, в августе прошлого года он объединил вокруг себя группу людей для участия в митингах, для этого создал телеграм-чат, в котором призывал участников к созданию дворового сообщества. Латыпов как идейный вдохновитель протестного движения вместе с участниками чата создал мастерские по изготовлению протестной символики, а также организовал сбор денег для материальной поддержки своего дела. Также, по данным уголовного дела, обвиняемый под видом законной деятельности завладел деньгами 16 юридических лиц на общую сумму более 123 тысяч рублей. Следствием доказано, что Латыпов умышленно вводил в заблуждение клиентов, в реальности не планировал выполнять взятые на себя обязательства, однако принимал от заказчиков оплату по договорам.

Кроме своей криминальной деятельности, Латыпов отличился еще тем, что прямо на скамье подсудимых решил изобразить попытку суицида. Правда, как выяснилось, это была лишь жалкая попытка привлечь к себе внимание - обращение к Западу, мол, смотрите! Что же касается самого Степана Латыпова, то он 94 раза привлекался к административной ответственности, плюс уголовная - за мошенничество. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.





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