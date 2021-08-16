Н. Мендкович: Захват Афганистана - серьезный удар по репутации США и НАТО

Источник материала: БT

"Развитие событий в Афганистане после объявления о выводе американских войск из этой страны может подорвать доверие к западному блоку на мировой арене". Такое мнение нашему телеканалу высказал эксперт центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович. По словам политолога, взятие талибами Афганистана свидетельствует о провале не только Соединенных Штатов, но всего блока НАТО, а потому произошедшее следует рассматривать как коллективную неудачу.

Никита Мендкович, эксперт Центра изучения современного Афганистана:

Это серьезный удар и по репутации США, и по репутации НАТО, потому что любой американский союзник будет примерять на себя судьбу афганского режима, судьбу Гани. С Гани обошлись достаточно хорошо, ему дали покинуть страну лично, но, тем не менее, то, что мы сейчас наблюдаем в кабульском аэропорту, люди, прорывающиеся на летное поле, чтобы американцы их спасли от талибов, потому что они сотрудничали с ними 20 лет, а американцы стреляют по ним в ответ. Люди пытаются улететь в самолетах американских, а там есть свободные места, мы видели планировку самолетов, показывали по американскому телевидению, там есть куда загрузить десятки женщин, детей. Можно было увезти с собой, но они этого не делают. Люди цепляются к шасси, падают вниз и разбиваются. Это ужасные кадры. Это итог 20 лет союза с США.





Читайте также:



