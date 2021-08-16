Аграрии Оршанского района преодолели важную отметку - 100 тысяч тонн зерна

Источник материала: БT

Менее 20 % зернового клина остается убрать аграриям севера страны. Около 50 хозяйств уже завершили жатву. Уборочная - 2021 запомнится хлеборобам Витебской области ранним стартом. Резерв, а это около 2-3 недель, используют для закладки нового урожая. Сейчас активно идет вспашка и сев озимых крестоцветных - рапса и сурепицы. Репортаж с полей подготовила Марина Романовская.

Поля Оршанского района. Аграрии преодолели важную отметку - 100 тысяч тонн зерна. Научный подход к земледелию, применение высокоурожайных сортов, работа на высокопроизводительной технике. Эта жатва - очередное подтверждение - выращивать хлеб здесь умеют.

Валерий Нерозя, начальник управления Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Наибольшая урожайность в Оршанском районе отмечается в СПК «Лариновка». Это из года в год это у нас лидер. В этом хозяйстве смогли получить более 75 центнеров с гектара.

Агрономы, комбайнеры, руководители хозяйств - все работают в тандеме. От большой команды хлеборобов зависит, сколько будет весить общий каравай.

Около полусотни хозяйств севера страны уже полностью обмолотили хлебную ниву. Сейчас силы аграриев направлены на уборку ярового рапса. При соблюдении технологий эта культура дает высокий урожай.

Александр Нарчук работает на новом комбайне - техника надежная, в жаркую пору не подводит. Уборку зерна Толочинский консервный завод успешно завершил. Из 16 экипажей 12 преодолели тысячный намолот.

Чтобы убрать рапс с полей, аграриям Толочинского консервного понадобится несколько погожих дней. На очереди - картофель - бренд района. К уборке - 900 гектаров.

"Мазоловогаз" - в числе передовиков. Успешное хозяйство из года в год показывает высокие результаты. Уборочную кампанию завершили, но отдыхать рано. Сейчас время вспашки и сева озимых культур.

Каким будет урожай следующего года, зависит от работы аграриев уже сегодня. Важные звенья в сельскохозяйственной цепочке - уборка соломы и внесение удобрений. Для оперативности в регионе созданы механизированные отряды.





Читайте также: