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Картина дня: доклад Президенту о работе транспортной отрасли, 5,6 млн т зерна и съемки "X-Factor" 

17.08.2021 07:13 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

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Картина дня. 16 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли, несмотря на санкции. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом вице-премьера Анатолия Сивака и министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко. Президент напомнил, что кроме крупных автомагистралей нужно не забывать и о содержании в нормальном состоянии дорог местного значения. Александр Лукашенко потребовал доложить о проработке альтернативных схем поставок белорусской продукции за рубеж.

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил подходы Министерства транспорта и коммуникаций к изменениям в отрасли автомобильных перевозок пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко после доклада главе государства. Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву, заявил Алексей Авраменко.

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105 лет назад родился Рачев Анатолий Александрович (Кировская обл., Россия), белорусский флейтист, заслуженный артист Беларуси (1967). В 1950 году окончил Белорусскую консерваторию. В 1937-1943 годах артист оркестра Свердловского театра оперы и балета. В 1944-1972 годах артист оркестра Государственного театра оперы и балета Беларуси, одновременно преподавал в Минском музыкальном училище имени Глинки. Вел концертную деятельность. Умер в 1999 году.

95 лет назад родился Шевкалюк Виктор Романович (Россия), белорусский артист оперетты, заслуженный артист Беларуси (1968). В 1947 году окончил студию при Ленинградском театре им.Ленинского комсомола. С 1962 года работал в Могилевском областном театре музыкальной комедии, в 1970-1990 годах в Государственном театре музыкальной комедии Беларуси. Исполнитель комедийных острохарактерных ролей. Среди партий: Виктор, Пустаревич ("Поет "Жаворонок", "Павлинка" Ю.Семеняко), Матей ("Нестерка" Г.Суруса), Бони ("Сильвия" И.Кальмана) и др. Умер в 2019 году.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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