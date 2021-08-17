Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина дня. 16 августа





нормальное функционирование транспортной отрасли , несмотря на санкции. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом вице-премьера Анатолия Сивака и министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко. Президент напомнил, что кроме крупных автомагистралей нужно не забывать и о содержании в нормальном состоянии дорог местного значения . Александр Лукашенко потребовал доложить о проработке альтернативных схем поставок белорусской продукции за рубеж . Президент Беларуси Александр Лукашенко требует обеспечить, несмотря на санкции. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом вице-премьера Анатолия Сивака и министра транспорта и коммуникаций Алексея Авраменко. Президент напомнил, что кроме крупных автомагистралей нужно не забывать и. Александр Лукашенко потребовал доложить о проработке





Александр Лукашенко одобрил подходы Министерства транспорта и коммуникаций к изменениям в отрасли автомобильных перевозок пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко после доклада главе государства. Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву, заявил Алексей Авраменко. Президент БеларусиМинистерства транспорта и коммуникаций к изменениям в отрасли автомобильных перевозок пассажиров. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко после доклада главе государства. Беларусь готова оперативно реагировать начерез Литву, заявил Алексей Авраменко.





Обстановка на границе Таджикистана и Афганистана полностью контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Об этом говорится в комментарии генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в связи с резким изменением ситуации в Афганистане. полностью контролируется, необходимости в задействовании механизмов ОДКБ нет. Об этом говорится в комментарии генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася в связи с резким изменением ситуации в Афганистане.





военно-технического сотрудничества . Беларусь и КНР заинтересованы в углублении





Госзаказ по зерну в Беларуси выполнен почти на 80%. в Беларуси выполнен почти на 80%.





Ситуация в оздоровительном центре "Лесная поляна" под Сморгонью полностью находится под контролем. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. под Сморгонью полностью находится под контролем. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.





894 пациента с COVID-19 , выписаны 672. За сутки в Беларуси зарегистрированы, выписаны 672.





Научиться жить заново - в - в Гомеле стартует новый проект для людей с травмами позвоночника.





жертвой кибермошенников . Следователи рассказали, как не стать





начались поисковые работы в связи с расследованием фактов геноцида мирного населения. В Новоельнев связи с расследованием фактов геноцида мирного населения.





Магия перевоплощения - юная могилевчанка и ее увлечение косплеем РЕПОРТАЖ:- юная могилевчанка и ее увлечение косплеем





"Несвижская фортеция" ФОТОФАКТ: Фестиваль исторической реконструкции





"X-Factor в Беларуси" ФОТОФАКТ: В Минске начались съемки проекта





на этой неделе станет прохладнее , сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. В Беларуси, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





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Анонсы на 17 августа





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Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центре народного творчества.





ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 августа





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105 лет назад родился Рачев Анатолий Александрович (Кировская обл., Россия), белорусский флейтист, заслуженный артист Беларуси (1967). В 1950 году окончил Белорусскую консерваторию. В 1937-1943 годах артист оркестра Свердловского театра оперы и балета. В 1944-1972 годах артист оркестра Государственного театра оперы и балета Беларуси, одновременно преподавал в Минском музыкальном училище имени Глинки. Вел концертную деятельность. Умер в 1999 году.





95 лет назад родился Шевкалюк Виктор Романович (Россия), белорусский артист оперетты, заслуженный артист Беларуси (1968). В 1947 году окончил студию при Ленинградском театре им.Ленинского комсомола. С 1962 года работал в Могилевском областном театре музыкальной комедии, в 1970-1990 годах в Государственном театре музыкальной комедии Беларуси. Исполнитель комедийных острохарактерных ролей. Среди партий: Виктор, Пустаревич ("Поет "Жаворонок", "Павлинка" Ю.Семеняко), Матей ("Нестерка" Г.Суруса), Бони ("Сильвия" И.Кальмана) и др. Умер в 2019 году.





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