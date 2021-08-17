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Картина дня: доклад Президенту о работе транспортной отрасли, 5,6 млн т зерна и съемки "X-Factor"
17.08.2021 07:13 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 16 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко требует обеспечить
Президент Беларуси
Беларусь и КНР заинтересованы в углублении
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Следователи рассказали, как не стать
В Новоельне
РЕПОРТАЖ:
ФОТОФАКТ: Фестиваль исторической реконструкции
ФОТОФАКТ: В Минске начались съемки проекта
В Беларуси
СЕГОДНЯ
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Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центре народного творчества.
ЗАВТРА
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105 лет назад родился Рачев Анатолий Александрович (Кировская обл., Россия), белорусский флейтист, заслуженный артист Беларуси (1967). В 1950 году окончил Белорусскую консерваторию. В 1937-1943 годах артист оркестра Свердловского театра оперы и балета. В 1944-1972 годах артист оркестра Государственного театра оперы и балета Беларуси, одновременно преподавал в Минском музыкальном училище имени Глинки. Вел концертную деятельность. Умер в 1999 году.
95 лет назад родился Шевкалюк Виктор Романович (Россия), белорусский артист оперетты, заслуженный артист Беларуси (1968). В 1947 году окончил студию при Ленинградском театре им.Ленинского комсомола. С 1962 года работал в Могилевском областном театре музыкальной комедии, в 1970-1990 годах в Государственном театре музыкальной комедии Беларуси. Исполнитель комедийных острохарактерных ролей. Среди партий: Виктор, Пустаревич ("Поет "Жаворонок", "Павлинка" Ю.Семеняко), Матей ("Нестерка" Г.Суруса), Бони ("Сильвия" И.Кальмана) и др. Умер в 2019 году.
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