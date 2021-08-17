ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минприроды предложило обсудить вопросы локального мониторинга окружающей среды 

17.08.2021 10:31 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 11 января 2017 года №5 "О локальном мониторинге окружающей среды", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом предполагается внести корректировку терминов, относящихся к объектам наблюдений локального мониторинга окружающей среды. Планируется также актуализация перечня природопользователей в связи с произошедшими изменениями ряда юридических лиц, их реорганизацией, передачей некоторых производственных объектов иным субъектам хозяйствования и другими изменениями.

Кроме того, будут уточнены наименования и местонахождения источников вредного воздействия на окружающую среду по всем объектам наблюдений локального мониторинга, а также количества и номеров источников вредного воздействия на окружающую среду по объекту наблюдений "выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от технологического и иного оборудования, технологических процессов, машин и механизмов".

Организатор общественного обсуждения - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения с 17 по 27 августа 2021 года включительно на электронный адрес an_work@minpriroda.gov.by.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить организатору общественного обсуждения с 17 по 27 августа 2021 года...
 
Новости дня
Новости общества
 
Искусство Пакистана представлено в галерее "Университет культуры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by