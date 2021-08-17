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Беларусь хочет полностью восстановить авиасообщение с Россией и начать полеты в Катар
17.08.2021 10:33 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Минск рассчитывает увеличить число авиарейсов в российские города, а также открыть новые направления, одно из которых – Катар. Об этом
Авраменко рассказал, что Минтранс очень заинтересован в увеличении рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Однако сейчас до сих пор действуют ковидные ограничения, поэтому «Белавиа» только один раз в неделю летает в Санкт-Петербург.
«При таком спросе это мало. Поэтому нужно поэтапное восстановление, наращивание авиарейсов… Конечно, для нас важна Российская Федерация, но и страны дальней дуги тоже», - отметил министр.
По его словам, после
«По полугодию от наших плановых цифр мы имеем рост пассажирооборота на 34%», - подчеркнул Авраменко.
Он сообщил, что «Белавиа» прорабатывает возможность открытия новых маршрутов и нужно «цепляться за любую страну». Одним из таких новых направлений является Катар.
Как говорит министр, минский аэропорт понес существенные потери из-за ухода европейских авиакомпаний, поэтому авиационные власти ищут других иностранных перевозчиков, которые бы начали летать в белорусскую столицу.
Напомним, недавно были
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Минск рассчитывает увеличить число авиарейсов в российские города, а также открыть новые направления, одно из которых – Катар.
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