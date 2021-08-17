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Беларусь хочет полностью восстановить авиасообщение с Россией и начать полеты в Катар

17.08.2021 10:33 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Минск рассчитывает увеличить число авиарейсов в российские города, а также открыть новые направления, одно из которых – Катар. Об этом сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко в эфире «Беларусь 1».

Авраменко рассказал, что Минтранс очень заинтересован в увеличении рейсов в Москву и Санкт-Петербург. Однако сейчас до сих пор действуют ковидные ограничения, поэтому «Белавиа» только один раз в неделю летает в Санкт-Петербург.

«При таком спросе это мало. Поэтому нужно поэтапное восстановление, наращивание авиарейсов… Конечно, для нас важна Российская Федерация, но и страны дальней дуги тоже», - отметил министр.

По его словам, после закрытия европейского неба для Беларуси, авиакомпания сконцентрировалась на «восточных» и «южных» рейсах: это, в первую очередь, Россия, Грузия, Азербайджан, Израиль, Арабские Эмираты, Турция, чартерные полеты в Египет.

«По полугодию от наших плановых цифр мы имеем рост пассажирооборота на 34%», - подчеркнул Авраменко.

Он сообщил, что «Белавиа» прорабатывает возможность открытия новых маршрутов и нужно «цепляться за любую страну». Одним из таких новых направлений является Катар.

Как говорит министр, минский аэропорт понес существенные потери из-за ухода европейских авиакомпаний, поэтому авиационные власти ищут других иностранных перевозчиков, которые бы начали летать в белорусскую столицу.

Напомним, недавно были запущены новые рейсы из Минска в Кутаиси (Грузия), которые осуществляются 2 раза в неделю.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск рассчитывает увеличить число авиарейсов в российские города, а также открыть новые направления, одно из которых – Катар.
 
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