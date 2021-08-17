Первый в стране электроквартал строят под Минском

Источник материала: БT

Не прекращается развитие и городов-спутников! Целый электроквартал уже скоро появится под Минском. Площадкой для пилотного проекта стали Смолевичи. В Северо-западном районе кипит работа строительных бригад. Там возводят более двух десятков домов, в которых для отопления, подогрева воды и приготовления пищи будет использоваться исключительно электроэнергия. На площади в три гектара строят 2 тысячи квартир. Первый дом сдадут уже в августе, это будет пятиэтажка. Объект уже на стадии пуско-наладки.

Алексей Быков, председатель Комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома:

Идет строительство с учетом инфраструктуры, подготовлен план совместно с Минэнерго для того, чтобы мы строили жилье там, где мы можем, мы возводим, проектируем. Там, где подведены к районам сети теплоснабжения, определены источники, нагрузки были даны, то понятно, что сегодня экономически невыгодно перепроектировать и строить дома полностью на электроэнергии. Опасаться не стоит - затраты по строительству сетей газоснабжения растут, поэтому выгода будет, электроэнергии у нас достаточно.

Сергей Гребень, начальник управления Министерства энергетики Беларуси:

В январе принята Программа увеличения энергопотребления на 2021 год на цели отопления, горячее водоснабжение и приготовление пищи. Она предусматривает увеличение потребления к концу 2025 года порядка 900 млн кВт•ч на эти цели. Для сравнения, например, в 2019 году использовалось около 13 млн, в прошлом году 92 млн, и по итогам этого полугодия потребление уже было порядка 150 млн кВт•ч.

В целом в стране до конца года построят 135 тысяч квадратных метров электрожилья - это в 10 раз больше, чем годом ранее. Почти треть приходится на Минскую область.





Читайте также:

