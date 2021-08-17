Жители Первомайского района Минска скоро увидят новую школу

Источник материала: БT

До начала учебного года остается две недели! Готовятся к 1 сентября и дети, и учебные заведения. Жители Первомайского района столицы скоро увидят новую школу. Сейчас идут последние приготовления: завозят мебель и оборудование. Четырехэтажное здание рассчитано на 750 учеников. На территории находятся две площадки - баскетбольная и волейбольная. Особое внимание - безопасности. Для этого в холле установили турникеты, а по периметру - 12 камер видеонаблюдения. В школе 4 кабинета информатики, лингафонный для аудирования и углубленного изучения языков и зал для проведения лекций.

Кроме спортивного и тренажерного зала, в школе есть еще один, предназначенный для занятий танцами.





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