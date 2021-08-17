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В Совете Министров Беларуси продолжаются приемы граждан

17.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Совете Министров продолжаются приемы граждан. Завтра встречу проведет министр информации Владимир Перцов. На 20 августа запланирован прием граждан у министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского. На 25 августа - у министра лесного хозяйства Виталия Дрожжи, а 27 августа встречу проведет министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович. Личные приемы проходят в Минске с 10:00. 


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Теги: Минск
 
 
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В Совете Министров продолжаются приемы граждан. Завтра встречу проведет министр информации Владимир Перцов. На 20 августа запланирован прием граждан у министра по...
 
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