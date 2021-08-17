Беларусь выделила средства на отдых и оздоровление детей из Сирии и Узбекистана

Источник материала: БT

81 ребенок из Сирии и 23 из Узбекистана смогут отдохнуть в Национальном детском образовательном центре "Зубренок". Глава государства накануне подписал распоряжение, благодаря которому выделят средства на оздоровление детей. В программу включены санаторно-оздоровительные услуги на базе лагеря и экскурсии в столице и регионах.





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