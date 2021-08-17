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А. Лукашенко: Обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли вопреки санкциям и авиаблокаде
17.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли вопреки санкциям и авиаблокаде. Это требует Александр Лукашенко.
Президент принял с докладом главу Минтранса и профильного вице-премьера
Накануне Президент принял с докладом главу Минтранса и профильного вице-премьера. Отрасль играет важную роль в белорусской экономике. Транзитный статус страны способствует доходности этой сферы. "И это "прививка" от любых санкционных решений", - уверен Александр Лукашенко. Иными словами: с такой "географией" как у Беларуси можно и нужно зарабатывать вопреки внешнему давлению. В нынешнем году это сложнее, чем обычно.
В мае над Беларусью были прекращены полеты европейских авиаперевозчиков. Белавиа вынужденно приостановила рейсы по многим западным направлениям. Санкции затронули и реализацию важных инфраструктурных проектов. Но Александр Лукашенко уверен: это окно новых возможностей!
Доклад Президенту: работа авиаотрасли, дорожное строительство, альтернативная доставка продукции
Под пристальным контролем дорожное строительство. В стране не будут "перекраивать" программу реконструкции трасс: финансовые источники реализации крупных проектов взамен европейским уже найдены. Президент требует больше внимания уделять дорогам местного значения. В частности, люди не должны испытывать сложностей при поездках в агрогородки.
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А. Лукашенко: Обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли вопреки санкциям и авиаблокаде
Обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли вопреки санкциям и авиаблокаде. Это требует Александр Лукашенко. Президент принял с докладом...
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