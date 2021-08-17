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А. Лукашенко: Обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли вопреки санкциям и авиаблокаде

17.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли вопреки санкциям и авиаблокаде. Это требует Александр Лукашенко.

Президент принял с докладом главу Минтранса и профильного вице-премьера

Накануне Президент принял с докладом главу Минтранса и профильного вице-премьера. Отрасль играет важную роль в белорусской экономике. Транзитный статус страны способствует доходности этой сферы. "И это "прививка" от любых санкционных решений", - уверен Александр Лукашенко. Иными словами: с такой "географией" как у Беларуси можно и нужно зарабатывать вопреки внешнему давлению. В нынешнем году это сложнее, чем обычно.

В мае над Беларусью были прекращены полеты европейских авиаперевозчиков. Белавиа вынужденно приостановила рейсы по многим западным направлениям. Санкции затронули и реализацию важных инфраструктурных проектов. Но Александр Лукашенко уверен: это окно новых возможностей!

Доклад Президенту: работа авиаотрасли, дорожное строительство, альтернативная доставка продукции

Под пристальным контролем дорожное строительство. В стране не будут "перекраивать" программу реконструкции трасс: финансовые источники реализации крупных проектов взамен европейским уже найдены. Президент требует больше внимания уделять дорогам местного значения. В частности, люди не должны испытывать сложностей при поездках в агрогородки.


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Обеспечить нормальное функционирование транспортной отрасли вопреки санкциям и авиаблокаде. Это требует Александр Лукашенко. Президент принял с докладом...
 
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