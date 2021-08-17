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Н. Мендкович: Ни США, ни Европа не хотят принимать беженцев из Афганистана

17.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Власть в Афганистане после ухода американских войск в исторически рекордные сроки рухнула к ногам исламистского движения "Талибан". США бросили на произвол судьбы не только афганцев, которых все эти годы якобы защищали, но и всех союзников в Евразии, которым от Юго-Восточной Азии до стран ЕС теперь угрожает новая волна нелегальной миграции и терроризма.

Свое мнение о готовности коллективного Запада к новому миграционному кризису высказал эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович.

Никита Мендкович, эксперт Центра изучения современного Афганистана:

Мы наблюдаем ситуацию, что категорически ни Европа, ни США большинство беженцев из Афганистана принимать не хочет. Это довольно серьезная проблема, и я пока наблюдаю, что НАТО не проявляет какую-то заботу о своих союзниках в Афганистане, они готовы были принять абсолютно чуждых беженцев, очень часто замешанных на криминале и экстремизме из стран Ближнего Востока, но теперь общество от них устало. И даже скажу цинично, собственную агентуру они принять не могут, видимо, опять боятся каких-то инцидентов и общественного осуждения.


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Власть в Афганистане после ухода американских войск в исторически рекордные сроки рухнула к ногам исламистского движения "Талибан". США бросили на произвол судьбы...
 
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