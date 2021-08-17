Количество авиаперевозок в Беларуси растет

Источник материала: БT

Несмотря на западные палки в шасси, цифры показывают плюсы: за первое полугодие рост пассажирооборота на авиарейсах прибавил на треть по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом в проекте " Разговор у Президента " рассказал глава Минтранса Алексей Авраменко. Сейчас основная задача - возмещение полетов, которые мы потеряли на европейском направлении, и привлечение новых авиакомпаний, чтобы восполнить потери Национального аэропорта. Сейчас в Минск летают 7 российских авиакомпаний и 8 из других стран, среди них - грузинская, китайская и турецкая. Прорабатываются новые направления и увеличение частоты рейсов.

Контейнерная логистика

Растет спрос и на контейнерные перевозки. Это перспективный рынок. За полгода объемы увеличились почти в полтора раза. Особенно активно развивается направление Шелкового пути.





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