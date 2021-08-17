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Количество авиаперевозок в Беларуси растет
17.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Несмотря на западные палки в шасси, цифры показывают плюсы: за первое полугодие рост пассажирооборота на авиарейсах прибавил на треть по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом в проекте "
Контейнерная логистика
Растет спрос и на контейнерные перевозки. Это перспективный рынок. За полгода объемы увеличились почти в полтора раза. Особенно активно развивается направление Шелкового пути.
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Несмотря на западные палки в шасси, цифры показывают плюсы: за первое полугодие рост пассажирооборота на авиарейсах прибавил на треть по сравнению с таким же...
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