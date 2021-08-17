ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Количество авиаперевозок в Беларуси растет

17.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Несмотря на западные палки в шасси, цифры показывают плюсы: за первое полугодие рост пассажирооборота на авиарейсах прибавил на треть по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал глава Минтранса Алексей Авраменко. Сейчас основная задача - возмещение полетов, которые мы потеряли на европейском направлении, и привлечение новых авиакомпаний, чтобы восполнить потери Национального аэропорта. Сейчас в Минск летают 7 российских авиакомпаний и 8 из других стран, среди них - грузинская, китайская и турецкая. Прорабатываются новые направления и увеличение частоты рейсов.

Контейнерная логистика

Растет спрос и на контейнерные перевозки. Это перспективный рынок. За полгода объемы увеличились почти в полтора раза. Особенно активно развивается направление Шелкового пути.


Читайте также:


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на западные палки в шасси, цифры показывают плюсы: за первое полугодие рост пассажирооборота на авиарейсах прибавил на треть по сравнению с таким же...
 
Новости дня
Новости общества
 
Картина дня: доклад Президенту о работе транспортной отрасли, 5,6 млн т зерна и съемки "X-Factor" 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by