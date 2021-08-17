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В Беларуси утверждены новые правила по сертификации гражданских воздушных судов

17.08.2021 11:27 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 2 июля 2021 года №17 утверждены авиационные правила "Сертификация экземпляров гражданских воздушных судов", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Правилами определен порядок проведения сертификации экземпляров гражданских воздушных судов, предназначенных для использования только в авиации общего назначения и не предназначенных для выполнения коммерческих и международных полетов.

Они распространяются на разработчиков, изготовителей, владельцев, эксплуатантов экземпляров воздушных судов, а также держателей сертификата экземпляра воздушного судна.

Ведомственное постановление от 21 января 2009 года №9 "Об утверждении авиационных правил "Сертификация планеров, дельтапланов, парапланов, легких и сверхлегких летательных аппаратов, аэростатических аппаратов и воздушных судов любительской конструкции " с изменениями признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Постановление вступает в силу после официального опубликования.
 
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