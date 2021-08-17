ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 августа из-за гроз

17.08.2021 11:41 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 18 августа из-за гроз, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине страны пройдут дожди, прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные ливни. Днем будет без существенных осадков, лишь по восточным районам республики местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, ночью при грозах местами шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 9-15, по юго-востоку до плюс 17 градусов. Днем будет 18-24 градуса тепла.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В среду будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине страны пройдут дожди, прогремят грозы, в отдельных районах ожидаются сильные...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Беларуси утверждены новые правила по сертификации гражданских воздушных судов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by