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БРСМ трудоустроил в студотрядах около 22 тыс. человек
17.08.2021 12:15 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи трудоустроил в составе студотрядов около 22 тыс. человек, сообщил журналистам второй секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Прохоров, передает корреспондент БЕЛТА.
"Все важнейшие стройки, самые крупные объекты - Национальная библиотека, стадион "Динамо", "Минск-Арена", Большой театр оперы и балета, а также объекты в областных центрах - так или иначе связаны со студенческими отрядами. На сегодняшний день около 22 тыс. ребят отработали или приступили к работе в составе студотрядов. Эта цифра очень хорошая по сравнению с 2019 и 2020 годами. В рамках республиканского проекта "Выбираем студотряд" количество желающих поработать в течение года у нас составило порядка 30,5 тыс. ребят со всей страны", - рассказал Александр Прохоров.
Третий трудовой семестр в самом разгаре. "В этом году мы сделали акцент на развитии нового направления - реализации республиканских трудовых проектов. В частности, это "Город молодости" - Всебелорусская молодежная стройка в Островце, где работают 120 человек, в том числе из Российской Федерации. Мы реализовали трудовой проект "Атлант" на базе Минского завода холодильников, где трудятся 235 человек. В этом году впервые организовали сельскохозяйственный проект "Толочин" на базе местного консервного завода. Ребята занимались уборкой красной смородины", - отметил второй секретарь ЦК БРСМ.
По его словам, налажено активное сотрудничество БРСМ с Российскими студенческими отрядами. В частности, организовали трудовой проект "Орленок" на базе Всероссийского детского оздоровительного центра в Краснодарском крае. "Благодаря подписанному соглашению с Мобильными кадрами России БРСМ смог реализовать новый проект по строительству магистрали М1 и М12 Брест - Москва и Москва - Казань. Первая группа ребят уже вернулась. Достойная заработная плата, хорошие условия, все довольны. Будем этот проект продолжать", - констатировал он.-0-
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Все важнейшие стройки, самые крупные объекты - Национальная библиотека, стадион "Динамо", "Минск-Арена", Большой театр оперы и балета, а также объекты в областных...
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