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В Беларуси осталось убрать 10 % площадей зерновых

17.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Почти на финише! В Беларуси осталось убрать всего 10 % площадей зерновых. Каравай уже весит 5 миллионов 800 тысяч тонн.

Все шансы есть на появление третьей области-миллионера. Гродненский регион намолотил 934 тысячи тонн зерна: еще день-два - и он преодолеет заветный рубеж. Эта область традиционно является лидером жатвы по урожайности. Завершила работы по уборке зерновых Могилевская область - на ее счету в этом году 820 тысяч тонн хлеба. На последних гектарах идут работы в Брестском регионе - здесь намолочено миллион 142 тысячи тонн зерна. 


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Почти на финише! В Беларуси осталось убрать всего 10 % площадей зерновых. Каравай уже весит 5 миллионов 800 тысяч тонн. Все шансы есть на появление третьей...
 
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