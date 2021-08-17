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В Березовском районе прошло соревнование "Споровские сенокосы - 2021"
17.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Активно в стране идет заготовка сена. В агрогородке Спорово даже прошли соревнования по сенокошению. Прямо на болоте участники экологического фестиваля на скорость преодолели 100-метровую дистанцию. Учитывалась скорость, качество, высота скошенной травы и ширина размаха косы. В среднем на 100-метровку уходит 15 минут. Всего на соревнования приехали 20 команд со всей страны. Одна из них - женская.
Вадим Протасевич, директор Республиканского биологического заказника "Споровский":
Идея изначально была в том, чтобы привлечь внимание людей к проблемам болот. Мы и не думали, что все это перерастет в такой большой фестиваль, большой праздник!
В соревнованиях победила команда заказника "Выгонощанское". Кроме сенокошения на фестивале устроили футбол на болоте.
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Активно в стране идет заготовка сена. В агрогородке Спорово даже прошли соревнования по сенокошению. Прямо на болоте участники экологического фестиваля на...
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