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В Минске построят старообрядческий храм

17.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Минске появится первый православный старообрядческий храм во имя святого пророка Ильи. Его построят возле Лошицкого парка. Старообрядческий приход - первый в истории нашей страны, принявший решение о восстановлении священства и вхождении в лоно Православной церкви. Это событие состоялось еще в 2006 году. При этом община сохраняет свою идентичность, традиции, богослужебный порядок. В новом храме молитвы будут проходить по старому чину. Пока же верующие проводят службы в частном доме. Община насчитывает около 400 прихожан.

Екатерина Слышкова, зампредседателя совета Старообрядческого прихода в честь святого пророка Илии в г. Минске:

Наш храм стоит на восток. На цокольном этаже у нас будет маленькая воскресная школа. Помещение продумали, как, где собираться можно будет, чтобы проводить учебу. А на первом этаже уже залы для моленья.

В ближайшее время строители приступят к возведению объекта. Необходимые материалы закуплены. Открыть новую церковь планируют в следующем году.


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Теги: Минск
 
 
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В Минске появится первый православный старообрядческий храм во имя святого пророка Ильи. Его построят возле Лошицкого парка. Старообрядческий приход - первый в...
 
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