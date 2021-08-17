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Педагогических классов в столичных школах станет больше
17.08.2021 12:49 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в новом учебном году вырастет количество педагогических классов. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в
"Мы увеличиваем число педагогических классов на 12 - всего в этом году их будет 35", - сказала Ирина Чернявская.
При этом она не исключила, что это количество может поменяться после августовского совета: какие-то школы дополнительно могут изъявить желание открыть у себя педагогический класс. "Мы сможем точно сказать цифру в сентябре, когда будет проведено анкетирование детей и их потребность, - добавила Ирина Чернявская. - Вчера читала информацию педуниверситета и очень порадовалась, что и мальчишки идут в педуниверситет, конкурс у них три человека на место на определенные специальности. И дети идут с более высокими баллами, чем в предыдущие годы".
Обучение в педагогических классах дает определенное преимущество: специализированную подготовку и возможность поступления в педвуз без экзаменов. "Главное, воспитать в девочке или мальчике желание войти в класс к детям и научить их, отдать свои знания и душу", - отметила представитель комитета по образованию.
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