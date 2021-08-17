﻿ БРСМ в следующем году запустит трудовой проект на МАЗе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

БРСМ в следующем году запустит трудовой проект на МАЗе

17.08.2021 13:01 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский союз молодежи запустит в следующем году трудовой проект в ОАО "МАЗ", сообщила сегодня журналистам командир Республиканского штаба студенческих отрядов Надежда Шаховская.

"Набор в студенческие отряды продолжается, потому что они, в принципе, работают круглогодично. Конечно, основной период - летний. Но тем не менее еще в сентябре, октябре и ноябре ребята работают, - рассказала Надежда Шаховская. - Тот отряд, который участвует в международном проекте "Кузбасс 300", трудится в Кемерово, строит там социокультурные объекты - это лучший строительный отряд Беларуси. В целом проекты создаются по направлениям деятельности. К примеру, в этом году у нас новый подрядчик "Омега" в Краснодарском крае, куда студенты Могилевского государственного университета продовольствия поехали работниками кухни и официантами. На строительный проект с "Мобильными кадрами России" брали подготовленных ребят строительных специальностей. В следующем году планируем создать отдельный проект в ОАО "МАЗ", где будут трудиться автослесари и студенты автомеханических специальностей".

Командир РШСО подчеркнула, что в Беларуси созданы беспрецедентные условия поддержки студотрядовского движения. "Наверное, ни одно другое направление деятельности не поддерживается таким количеством указов Президента и его личным вниманием, как студенческие отряды. Планка у нас достаточно высокая, чтобы развивать движение", - добавила она.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Командир РШСО подчеркнула, что в Беларуси созданы беспрецедентные условия поддержки студотрядовского движения.
 
Новости дня
Новости общества
 
 БРСМ трудоустроил в студотрядах около 22 тыс. человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by