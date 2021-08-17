Белорусские художники и иллюстраторы нарисуют портреты абонентов life:)

Источник материала: БелТА

Каждый день 1,2 миллиона белорусов пользуются услугами life:). За этой цифрой стоят реальные люди, которые разговаривают по телефону с близкими, “серфят” в интернете, общаются с друзьями в соцсетях, скачивают полезные приложения и играют в любимые игры.life:) изучил мобильные привычки своих абонентов: длительность разговоров, количество отправленных SMS, ежедневный объем используемого трафика и другие показатели. На основе этих цифр вполне можно составить статистический портрет абонента. Но оператор решил пойти дальше – увидеть своего пользователя не просто в виде набора цифр, а создать его образ, приближенный к реальности. Помочь воплотить идею пригласили профессиональных художников и иллюстраторов.– Каждый абонент – важный и особенный для нас человек. Это жители больших городов и маленьких деревень, мужчины и женщины, школьники и студенты, специалисты и предприниматели и многие другие, – комментирует руководитель маркетинговых коммуникаций life:) Анастасия Тагиль. – В какой-то момент мы задумались, что хотим показать уникальность своих абонентов всем белорусам. Так родилась мысль предложить художникам воплотить цифровые привычки в картинах.Оператор подготовил шесть описаний своих абонентов по различным характеристикам. Художникам предстоит изобразить самого преданного, самого продвинутого, самого молчаливого и, наоборот, – самого разговорчивого, а еще самого “качающего” абонента. Все это разные типажи со своими мобильными привычками: кто-то не совершает ни одного звонка в месяц, а кто-то за этот же период в среднем наговаривает по мобильному более 286 часов. Один типаж измеряет свою активность в интернете терабайтами, другому достаточно 4,5 ГБ.Шесть описаний – шесть портретов. Задача сложная, но интересная. Лица, мимика, одежда, прически, аксессуары – все это художники нарисуют с учетом мобильных привычек пользователей разных групп.– Нас очень вдохновила идея поучаствовать в таком необычном проекте, – отмечает Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников. – Подобного опыта у нас раньше не было. Задача интересная, ведь окончательный образ абонента родится благодаря творческому воображению. Все портреты получатся особенными, мастера будут работать каждый в своей авторской технике.– Для любого художника такая задача – своеобразный вызов. Перед началом работы мы получим только цифры, благодаря которым в голове и на холсте родится финальный образ абонента. Что это будут за люди? Как они выглядят? Во что одеты? Чем живут? Чем увлекаются? Все это мы узнаем благодаря творческому поиску, – комментирует художник Всеволод Швайба.В проекте примут участие белорусские художники и иллюстраторы Леонид Нестерук, Павел Омелюсик, Сергей Савич, Александра Страшко, Вадик Фин Тищенко и Всеволод Швайба. Картины планируется презентовать осенью.

Размещение рекламы на БЕЛТА