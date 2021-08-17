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Закон об урегулировании неплатежеспособности должен быть принят до конца 2021 года и с 1 января вступить в силу
17.08.2021 13:31 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон об урегулировании неплатежеспособности, проект которого обсуждался сегодня на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко, должен быть принят до конца 2021 года и с 1 января следующего года вступить в силу. Такие сроки обозначил глава государства, передает корреспондент БЕЛТА.
Проект документа был предметно обсужден с учетом мнений сторон и будет еще доработан до внесения в парламент. Александр Лукашенко принципиально отметил, что нормативный правовой акт в итоге должен быть прозрачным и в нем не надо ничего усложнять.
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Закон об урегулировании неплатежеспособности должен быть принят до конца 2021 года и с 1 января вступить в силу
Проект документа был предметно обсужден с учетом мнений сторон и будет еще доработан до внесения в парламент.
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