Минздрав ожидает всплеск коронавируса в сентябре-октябре

В Беларуси допускают рост количества заболевших в сентябре-октябре, несмотря на небольшой спад летом.

Об этом заявил министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич.

По его словам, в стране запаса лекарств от COVID-19 хватит на 6 месяцев, средств индивидуальной защиты – на 3 месяца.

Под ковид занято 6 тысяч коек, работает 20,7 тысяч кислородных точек.

По данным министерства, за более чем год работы медицинским работникам, которые работали с пациентами с COVID-19, выплачено более Br1 212 млн.

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