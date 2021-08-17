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Минздрав ожидает всплеск коронавируса в сентябре-октябре
17.08.2021 14:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Беларуси допускают рост количества заболевших в сентябре-октябре, несмотря на небольшой спад летом.
Об этом
По его словам, в стране запаса лекарств от COVID-19 хватит на 6 месяцев, средств индивидуальной защиты – на 3 месяца.
Под ковид занято 6 тысяч коек, работает 20,7 тысяч кислородных точек.
По данным министерства, за более чем год работы медицинским работникам, которые работали с пациентами с COVID-19, выплачено более Br1 212 млн.
Фото: sb.by
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В Беларуси допускают рост количества заболевших в сентябре-октябре, несмотря на небольшой спад летом.
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