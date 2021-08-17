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"Должна стать умнее" - Казакевич о планах совершенствования системы мониторинга общественной безопасности
17.08.2021 14:03 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская система мониторинга общественной безопасности в результате ее совершенствования должна стать более продвинутой и умнее. Об этом рассказал журналистам заместитель министра внутренних дел Беларуси - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.
Говоря о том, какие недостатки в работе системы хотелось бы устранить, Геннадий Казакевич рассказал, что в первую очередь это касается количества объектов, которые оборудованы системой видеонаблюдения. "К сожалению, оно, мягко говоря, не велико. Главным образом это город Минск, Минская область и Витебский амфитеатр. То есть охват республиканский мы пока не обеспечиваем", - сказал он.
"Второй момент - это интеллектуальные способности самой системы. В данном случае речь идет об эффективной охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций и так далее. Система должна стать продвинутой и умнее. И не только идентифицировать лица или транспортные средства, но и отвечать заявленным параметрам. Пользователями системы являются не только органы внутренних дел, но еще и МЧС, КГБ, СБП, органы пограничной охраны и так далее", - отметил Геннадий Казакевич.
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"Должна стать умнее" - Казакевич о планах совершенствования системы мониторинга общественной безопасности
Говоря о том, какие недостатки в работе системы хотелось бы устранить, Геннадий Казакевич рассказал, что в первую очередь это касается количества объектов, которые...
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