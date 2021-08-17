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Крупное хищение древесины раскрыто в Борисовском районе

17.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Крупное хищение древесины раскрыто в Борисовском районе. Как сообщили в милиции, с местного склада неизвестные вывезли ели общим объемом 45 кубометров. Стоимость продукции оценили без малого в 11,5 тыс. рублей.

Алексей Нахват, оперуполномоченный УУР КМ УВД Миноблисполкома:

Правоохранители вышли на след злоумышленников. Ими оказались 36-летний владелец одной из пилорам в Борисове, а также 30-летний лесничий. Оперативники установили, что в июне лесничий предложил своему знакомому - директору пилорамы - забрать со склада лесничества заготовленную древесину, попросив за "услугу" 5 тыс. рублей. Предприниматель согласился. Древесина была вывезена со склада на арендованном авто.

Мужчины задержаны. Теперь они фигуранты уголовного дела за кражу в крупном размере.


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Крупное хищение древесины раскрыто в Борисовском районе. Как сообщили в милиции, с местного склада неизвестные вывезли ели общим объемом 45 кубометров. Стоимость...
 
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