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В Витебске отпраздновали 13-летие создания скульптуры Музыкального клоуна

17.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Витебске отпраздновали годовщину создания скульптуры Музыкального клоуна и его верного пуделя по кличке Марс. 13 лет назад эту композицию, выполненную из бронзы, городу подарил заслуженный артист России, основатель "Невероятно странного цирка" Николай Челноков. Витебчане помнят его шоу на крыше ратуши с номерами скрипачей и воздушных гимнастов в годовщину рождения Марка Шагала. Сейчас Челноков специально приехал в Витебск на праздник в честь клоуна и снова организовал для горожан яркий перформанс: по центральной улице артист в сопровождении детворы проехал на самом маленьком в мире велосипеде. Потом были выступления на ходулях и захватывающие дух номера от юных циркачей из Орши.

С музыкальным клоуном у жителей Витебска связано много хороших примет. Еще скульптура является любимым местом для фотографий - она установлена рядом с Летним амфитеатром.


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Теги: Витебск
 
 
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В Витебске отпраздновали годовщину создания скульптуры Музыкального клоуна и его верного пуделя по кличке Марс. 13 лет назад эту композицию, выполненную из бронзы,...
 
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