|
Гость проекта "Скажинемолчи" - музыкант В. Корса
17.08.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Идея американской гегемонии растет из-за комплекса собственной неполноценности Запада. Таким мнением в эфире проекта "
Все выпуски "Скажинемолчи" доступны на YouТube-канале "Беларусь 1"
Почему политическая позиция - триггер для интернет-буллинга? Что не так с современными учебниками истории? И чего сегодня не достает сфере культуры в вопросе продвижения артистов? Полная версия интервью с Вячеславом Корса доступна также на
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Идея американской гегемонии растет из-за комплекса собственной неполноценности Запада. Таким мнением в эфире проекта "Скажинемолчи" поделился музыкант Вячеслав...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)