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Идея американской гегемонии растет из-за комплекса собственной неполноценности Запада. Таким мнением в эфире проекта " Скажинемолчи " поделился музыкант Вячеслав Корса. Он рассказал, почему из убежденного сторонника майдана перепрофилировался в гражданина, поддерживающего действующую власть. Создатель школы профессионального аккомпанемента авторской песни поделился и своим опытом взаимодействия с американскими технологами, а также прайсом за участие в протестах на прошлых президентских гонках.

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Почему политическая позиция - триггер для интернет-буллинга? Что не так с современными учебниками истории? И чего сегодня не достает сфере культуры в вопросе продвижения артистов? Полная версия интервью с Вячеславом Корса доступна также на YouTube-канале "Беларусь 1" .





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