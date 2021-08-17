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Минтранс: в ближайшие годы основным реагентом на дорогах общего пользования останутся соли

17.08.2021 14:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ближайшие годы основным реагентом на дорогах общего пользования в Беларуси останутся соли. Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции "Подготовка республиканских автомобильных дорог и улично-дорожной сети Минска к эксплуатации в осенне-зимний период" начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшие годы, я думаю, основным реагентом на автодорогах общего пользования все-таки будут соли. Наш научно-исследовательский институт постоянно проводит мониторинг всех вновь появившихся реагентов, их эффективности, соотношения цены, плавящей способности, объема применения. Из всех реагентов наш хлористый натрий наименее вреден для природы", - сказал Александр Головнев.

По его словам, большое значение имеют нормы высыпа. Когда они нарушаются, можно увидеть последствия в виде желтеющих насаждений вдоль дорог. "У нас отработаны нормы высыпа. Вся солераспределительная техника аттестуется на данные нормы. То есть, если сказано сыпать 25 г, этот аппарат должен сыпать 25 г, а не 40 г. Это и есть главное, что дает эффект в экологии", - пояснил начальник главного управления.

Александр Головнев отметил: все существующие ныне реагенты на порядок дороже соли.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Большое значение имеют нормы высыпа. Когда они нарушаются, можно увидеть последствия в виде желтеющих насаждений вдоль дорог.
 
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