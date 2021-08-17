ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прогноз погоды на 18 августа

17.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ночью по восточной половине республики погоду будет определять атмосферный фронт, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности). Ночью 18 августа по восточной половине республики сохранятся грозы, при грозах местами сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.


Читайте также:


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночью по восточной половине республики погоду будет определять атмосферный фронт, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления. ...
 
Новости дня
Новости общества
 
На базе отдыха "Вилия" работает веревочный городок
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by