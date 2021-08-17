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На базе отдыха "Вилия" работает веревочный городок

17.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Бизнес-инкубаторы и творческие студии, палаточные городки и спортивные школы. В детских оздоровительных лагерях Минской области последняя смена летнего сезона. На базе отдыха "Вилия" в Вилейском районе работает веревочный городок. Оборудован и специальный инклюзивный участок. Кстати, активный отдых популярен не только среди детей - приезжают семьями, компаниями друзей и коллективами.

В детском центре "Надежда" сейчас реализуют и 8 международных проектов по санаторно-курортному лечению и оздоровлению. Всего сотрудничают с партнерами из 12 стран. Среди них - Германия, Япония, Италия, Великобритания, Россия.


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Бизнес-инкубаторы и творческие студии, палаточные городки и спортивные школы. В детских оздоровительных лагерях Минской области последняя смена летнего сезона....
 
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