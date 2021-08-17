Новые коллекции к учебному году: в тренде натуральные ткани и свободный крой

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Ко встрече со школой родители вместе с детьми активно подбирают гардероб. Сарафаны в клетку, платья с баской и блузки с кружевами - швейные предприятия предлагают широкий ассортимент.

Специально к осеннему сезону разработали новые коллекции. В тренде натуральные ткани и свободный крой. В месте, где рождается мода, побывала Алена Витко (видео).





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