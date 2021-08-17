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В Минске 17 августа за час и 10 минут выпало около 23 миллиметров осадков
17.08.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жаркая погода уступает главную партию проливным дождям. Последствия глобального потепления диктуют большой процент осадков. Только в Минске выпало около 23 миллиметров всего за час и 10 минут. Разгул стихии частично парализовал движение общественного транспорта на пересечении улиц Калиновского и Кнорина и спровоцировал падение деревьев. На большей части региона отмечаются кратковременные дожди, только в отдельных районах ливни. При грозах порывы ветра достигают 15-20 метров за секунду.
Неустойчивый характер погоды сохранится до конца рабочей недели.
В выходные также ждем кратковременные дожди, местами грозы.
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Жаркая погода уступает главную партию проливным дождям. Последствия глобального потепления диктуют большой процент осадков. Только в Минске выпало около 23...
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