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СК Беларуси возбудил уголовное дело против девушки погибшего в Киеве Шишова
17.08.2021 16:45 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении девушки погибшего в Киеве Виталия Шишова Божены Жолудь. Об этом
СК говорит, что, по их данным, 21-летняя Жолудь (белоруска, проживающая на территории Украины с августа 2020 года) в августе 2021 года находилась около белорусского посольства в Украине, «призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».
Ведомство отмечает, что действия Божены запечатлены на видео и распространены в СМИ и интернет-ресурсах, «в том числе и деструктивных Telegram-каналах».
Следственный комитет возбудил против Жолудь уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК РБ (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) и планирует еще провести следственные и процессуальные действия.
Подчеркивается, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на 5 лет, несмотря на место их совершения (в том числе и за пределами Беларуси).
Напомним, 3 августа утром в парке в Киеве был
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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении девушки погибшего в Киеве Виталия Шишова Божены Жолудь.
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