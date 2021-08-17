СК Беларуси возбудил уголовное дело против девушки погибшего в Киеве Шишова

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении девушки погибшего в Киеве Виталия Шишова Божены Жолудь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СК говорит, что, по их данным, 21-летняя Жолудь (белоруска, проживающая на территории Украины с августа 2020 года) в августе 2021 года находилась около белорусского посольства в Украине, «призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Ведомство отмечает, что действия Божены запечатлены на видео и распространены в СМИ и интернет-ресурсах, «в том числе и деструктивных Telegram-каналах».

Следственный комитет возбудил против Жолудь уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК РБ (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) и планирует еще провести следственные и процессуальные действия.

Подчеркивается, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на 5 лет, несмотря на место их совершения (в том числе и за пределами Беларуси).

Напомним, 3 августа утром в парке в Киеве был найден мертвый глава общественной организации «Белорусский дом в Украине», гражданин Беларуси Виталий Шишов. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве и рассказала некоторые подробности произошедшего.

Смертью Шишова заинтересовались и в мировом сообществе. Госдепартамент США заявил , что будет следить за расследованием украинскими властями причины смерти «важного представителя белорусского гражданского общества».

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить дополнительную защиту белорусов, покинувших свою родину в связи с политической и общественной деятельностью.