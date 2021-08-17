ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК Беларуси возбудил уголовное дело против девушки погибшего в Киеве Шишова

17.08.2021 16:45 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении девушки погибшего в Киеве Виталия Шишова Божены Жолудь. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СК говорит, что, по их данным, 21-летняя Жолудь (белоруска, проживающая на территории Украины с августа 2020 года) в августе 2021 года находилась около белорусского посольства в Украине, «призывала к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Ведомство отмечает, что действия Божены запечатлены на видео и распространены в СМИ и интернет-ресурсах, «в том числе и деструктивных Telegram-каналах».

Следственный комитет возбудил против Жолудь уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК РБ (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) и планирует еще провести следственные и процессуальные действия.

Подчеркивается, что подобные действия влекут за собой уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на 5 лет, несмотря на место их совершения (в том числе и за пределами Беларуси).

Напомним, 3 августа утром в парке в Киеве был найден мертвый глава общественной организации «Белорусский дом в Украине», гражданин Беларуси Виталий Шишов. Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве и рассказала некоторые подробности произошедшего.

Смертью Шишова заинтересовались и в мировом сообществе. Госдепартамент США заявил, что будет следить за расследованием украинскими властями причины смерти «важного представителя белорусского гражданского общества».

Президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и МВД обеспечить дополнительную защиту белорусов, покинувших свою родину в связи с политической и общественной деятельностью.

Комментируя смерть Шишова, Александр Лукашенко отверг обвинения в причастности Беларуси к смерти главы «Белорусского дома в Украине» и потребовал у украинских спецслужб ответа, кто и как убил белоруса.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело в отношении девушки погибшего в Киеве Виталия Шишова Божены Жолудь.
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусы могут получать египетские электронные визы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

16.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by