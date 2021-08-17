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Российская авиакомпания "Азимут" с 31 августа начнет летать из Краснодара в Минск
17.08.2021 16:55 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российская авиакомпания "Азимут" с 31 августа начнет летать из Краснодара в Минск, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.
Рейс А4387/388 будет выполняться по вторникам.
Вылет из Краснодара в 16.00, посадка в Минске в 18.20. Обратное отправление из Минска в 19.20, прибытие в Краснодар в 21.30.-0-
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Рейс А4387/388 будет выполняться по вторникам.
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