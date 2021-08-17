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ГПК выявлены очередные свидетельства насилия литовской стороны по отношению к беженцам
17.08.2021 17:05 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выявлены очередные свидетельства насилия литовской стороны по отношению к беженцам. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Очередной инцидент зафиксирован сегодня на участке Лидского пограничного отряда. На представленном ГПК видео литовские силовики с применением физической силы пытаются вытолкнуть беженцев на территорию Беларуси.
Среди людей есть дети, в том числе грудные, а также беременная женщина.
"Все просьбы о предоставлении убежища литовские пограничники намеренно игнорируют", - отметили в ГПК.-0-
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Очередной инцидент зафиксирован сегодня на участке Лидского пограничного отряда. На представленном ГПК видео литовские силовики с применением физической силы...
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