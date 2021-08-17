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Представители Беларуси приняли участие в антитеррористической тренировке в Москве

17.08.2021 17:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители Беларуси приняли участие в состоявшейся в Москве антитеррористической тренировке, сообщили БЕЛТА в пресс-бюро Антитеррористического центра СНГ.

"Вопросы организации взаимодействия органов безопасности и специальных служб стран Содружества по выявлению и пресечению деятельности международных террористических организаций, направленной на совершение террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры, отработаны в ходе совместной командно-штабной тренировки АТЦ СНГ, - рассказали в пресс-бюро. - Цель мероприятия - подготовка сотрудников оперативных подразделений компетентных органов стран Содружества к согласованным практическим действиям по выявлению признаков подготовки террористических актов на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли, а также их пресечению в ходе первого этапа совместного антитеррористического учения "Каспий-Антитеррор-2021".

Для участия в тренинге в Москву прибыли делегации органов безопасности и специальных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана; органов СНГ - Координационной службы Совета командующих Пограничными войсками (СКПВ), Секретариата Совета министров обороны (СМО); Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР); представители факультета комплексной безопасности Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.

"До участников были доведены общий замысел и порядок проведения этапов учения; рассмотрены типовые ситуационные задачи по выявлению и пресечению готовящихся терактов на объектах морской инфраструктуры и нефтегазовой отрасли, а также механизмы организации межведомственного и межгосударственного взаимодействия при проведении согласованных оперативно-розыскных мероприятий; уточнены алгоритмы использования потенциала информационных систем коллективного пользования СНГ, имеющихся в арсенале спецслужб, - отметили в пресс-бюро. - Проведенный тренинг стал одним из подготовительных элементов совместного антитеррористического учения компетентных органов государств - участников СНГ "Каспий-Антитеррор-2021", ключевые вопросы которого будут связаны с технологиями обеспечения безопасности прикаспийского региона".

Первый этап учения пройдет на территории 8 государств Содружества (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана) с 23 по 26 августа, второй этап (силовая фаза) - 2 сентября в Актау (Казахстан).-0-
 
 
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Первый этап учения пройдет на территории 8 государств Содружества (Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана) с 23 по...
 
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