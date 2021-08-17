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В СНГ создадут единую электронную платформу для обмена правовой информацией

17.08.2021 18:29 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств предлагается разработать единую электронную платформу для обмена правовой информацией. Проект концепции по созданию платформы рассмотрели сегодня на заседании в онлайн-режиме эксперты стран Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании участвовали представители Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Совета командующих Пограничными войсками, Координационного совета генеральных прокуроров, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств - участников СНГ, Антитеррористического центра, Совета руководителей подразделений финансовой разведки и Исполнительного комитета Содружества.

Рассмотрев проект документа, эксперты отметили необходимость его доработки с учетом концептуальных замечаний и предложений, поступивших в ходе заседания и при его подготовке. Было также решено назначить очередное заседание экспертной группы по согласованию проекта концепции по созданию единой электронной платформы Содружества для обмена информацией на третью декаду ноября.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время оказание правовой помощи в рамках СНГ осуществляется в соответствии с конвенциями о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, а также рядом двусторонних международных договоров между странами Содружества.

Взаимодействие стран СНГ в данной сфере посредством бумажного документооборота приводит к затягиванию оформления документов, сроков процессуальных действий. В этой связи государствам Содружества необходимо совершенствовать методы и подходы в сфере оказания правовой помощи посредством внедрения современных информационно-коммуникационных технологий.

Проект концепции по созданию единой электронной платформы СНГ для обмена информацией направлен на повышение эффективности и продуктивности в сфере оказания правовой помощи, а также оперативное взаимодействие компетентных органов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Проект концепции по созданию платформы рассмотрели на заседании в онлайн-режиме эксперты стран Содружества.
 
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