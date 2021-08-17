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БЖД предупреждает о возможных перебоях в работе электронных сервисов днем 19 августа
17.08.2021 19:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская железная дорога предупреждает о возможных перебоях в работе электронных сервисов днем 19 августа, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
"В связи с плановыми техническими работами 19 августа с 13.00 до 16.00 возможны кратковременные перерывы в работе единого раздела "Услуги пассажирам" официального интернет-сайта БЖД и мобильного приложения "БЧ.Мой поезд", - говорится в сообщении.
Белорусская железная дорога приносит свои извинения пассажирам за временные неудобства.-0-
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"В связи с плановыми техническими работами 19 августа с 13.00 до 16.00 возможны кратковременные перерывы в работе единого раздела "Услуги пассажирам" официального...
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