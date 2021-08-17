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Уточнен порядок проведения аукционов по аренде недвижимого госимущества

17.08.2021 19:47 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство вносит изменения в положение о порядке проведения аукционов по продаже права заключения договоров аренды капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей, находящихся в государственной собственности. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 августа 2021 года ?465, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Положением определен как порядок проведения таких аукционов, так и права и обязанности лиц, участвующих в их организации и проведении.

Действие положения не распространяется на отношения по продаже права заключения договоров аренды недвижимого имущества на электронных торгах, а также имущества ликвидируемого юрлица с публичных торгов.

Изменения, в частности, урегулируют вопросы установления размера начальной цены договора аренды недвижимого имущества, предусматривают обязательное опубликование извещения о проведении аукциона в интернете не позднее чем за 20 дней до даты его проведения (ранее - 30 дней), дополнительное опубликование информации о проведении аукциона в определенных печатных СМИ не позднее семи дней после опубликования извещения (ранее - не позднее пяти рабочих дней).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Изменения, в частности, урегулируют вопросы установления размера начальной цены договора аренды недвижимого имущества, предусматривают обязательное...
 
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