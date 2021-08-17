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Олимпиада по финансовой грамотности пройдет в Беларуси в сентябре-декабре

17.08.2021 20:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждена инструкция о проведении республиканской олимпиады по финансовой грамотности. Это предусмотрено постановлением правления Национального банка и Министерства образования от 30 июля 2021 года №216/158, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Определен порядок проведения олимпиады среди учащихся, осваивающих содержание образовательных программ базового, среднего образования, специального образования на уровне общего среднего образования.

В числе основных задач олимпиады - развитие финансовой культуры и укрепление финансовой дисциплины учащихся, популяризация знаний в области финансов, создание условий для приобретения базовых знаний, умений и навыков по финансовой грамотности, выявление одаренных учащихся, развитие их способностей.

Руководит подготовкой и проведением олимпиады Нацбанк совместно с Минобразования.

Первый этап состязаний проводится учреждениями образования в сентябре текущего учебного года (сроки определяют сами учреждения). Второй этап - структурными подразделениями гор-, райисполкомов, местных администраций районов в городах, осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере образования, в третью пятницу октября. Третий этап - структурными подразделениями областных (Минского городского) исполкомов, осуществляющими государственно-властные полномочия в сфере образования, в третью пятницу ноября. Заключительный этап будет проведен Нацбанком совместно с Минобразования во вторую пятницу декабря.

Информация о проведении олимпиады должна быть размещена на Едином портале финансовой грамотности и официальном сайте Минобразования не позднее, чем за один месяц до ее начала.

Форма состязаний - тестирование.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Определен порядок проведения олимпиады среди учащихся, осваивающих содержание образовательных программ базового, среднего образования, специального...
 
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