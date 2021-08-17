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Генпрокуратура Беларуси инициировала создание межведомственной комиссии по оценке имущественного вреда, причиненного в годы Великой Отечественной войны
17.08.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Чтобы восстановить историческую правду и справедливость, Генеральная прокуратура Беларуси инициировала создание межведомственной комиссии по оценке имущественного вреда, причиненного в годы Великой Отечественной войны.
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Генпрокуратура Беларуси инициировала создание межведомственной комиссии по оценке имущественного вреда, причиненного в годы Великой Отечественной войны
Чтобы восстановить историческую правду и справедливость, Генеральная прокуратура Беларуси инициировала создание межведомственной комиссии по оценке...
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