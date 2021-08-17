Генпрокуратура Беларуси инициировала создание межведомственной комиссии по оценке имущественного вреда, причиненного в годы Великой Отечественной войны

Источник материала: БT

Чтобы восстановить историческую правду и справедливость, Генеральная прокуратура Беларуси инициировала создание межведомственной комиссии по оценке имущественного вреда, причиненного в годы Великой Отечественной войны.



С этой инициативой Генпрокуратура обратилась в Совет Министров. На сегодня в рамках расследования уголовного дела установлены многочисленные случаи геноцида жителей Беларуси. Кроме того, повсеместно происходило уничтожение имущества и его незаконное безвозмездное изъятие в пользу агрессора. Такими действиями БССР и ее жителям был причинен ущерб, подлежащий оценке и исчислению в денежном выражении. С учетом инфляции американской валюты общая сумма ущерба может составить не менее 500 млрд долларов в эквиваленте. Результаты работы межведомственной комиссии предполагается использовать при организации судебной защиты имущественных интересов и возмещения причиненного вреда.



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