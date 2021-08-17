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Погодные условия будут благоприятными для развития картофеля - Белгидромет

17.08.2021 21:05 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Погодные условия будут благоприятными для развития картофеля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В первой половине августа преобладание умеренного температурного режима и на большинстве площадей хорошая влагообеспеченность способствовали формированию урожая картофеля. Средняя температура почвы на глубине 10 см в основном была близка к норме. На юго-востоке республики температура почвы оставалась повышенной. По данным метеостанций, на многих наблюдаемых полях у раннеспелых и среднеспелых сортов картофеля отмечается естественное увядание ботвы.

"В ближайшее время на большей части территории страны достаток почвенной влаги в сочетании с невысокими температурами обеспечат хорошие условия для роста клубней позднеспелых сортов картофеля, созревания клубней более ранних сортов", - сказали в Белгидромете.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В первой половине августа преобладание умеренного температурного режима и на большинстве площадей хорошая влагообеспеченность способствовали формированию...
 
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