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1 сентября в Минске откроют свои двери две новые школы
17.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Две недели остаются до начала учебного процесса. В этом году за парты сядут более миллиона школьников. Учебные заведения почти готовы - около половины уже получили необходимые документы. Крайний срок выдачи паспортов готовности - 20 августа. В этом году впервые свои двери откроют и семь новых школ. В столице таких две.
Новая школа в Ленинском районе Минска
Это еще одна новая школа столицы - № 224 - в Ленинском районе. Практически полностью готова к началу учебного года (осталась косметическая уборка), и 1 сентября сюда смогут прийти свыше тысячи учеников и новые кадры.
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В этом году в школе будут работать около 100 молодых и опытных специалистов. Юлию Данилову преподавать еще в детстве вдохновил ее учитель и огромная любовь к детям. Сейчас девушка на последнем курсе педуниверситета. За плечами 3 года стажа, а потому знает, как увлечь подрастающее поколение.
Слесарные и столярные кабинеты для парней и кухня для девушек, а также библиотека с отдельными кабинами для выхода в интернет. В школе для комфорта учеников создали все условия.
На цокольном этаже будет тир и лыжная база, а на территории - игровые площадки с трибунами. На втором этаже тренажерные залы и спортивные. Один из них игровой, другой гимнастический: скоро здесь появятся ковры, маты и снаряды. Есть и место для водных процедур.
Бассейн разместился в отдельном здании. Попасть сюда ученикам можно через коридор. Для других желающих позаниматься сделали отдельный вход с улицы. Здесь же есть две чаши: большая - 25 метров и маленькая с дорожками по 10 метров. Предусмотрели и занятия для детей с ограниченными возможностями: для них, как и на всей территории, установлены пандусы, лифт, специальные душевые и раздевалки.
В Беларуси откроют семь новых школ: в Минске, Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах и Колодищах.
Помимо двух школ в Минске, ко Дню знаний откроются еще пять: в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах и Колодищах. Получить паспорта готовности все учреждения образования страны должны до 20 августа. Их открытия ждут около 1 миллиона 80 тысяч учеников, из них 118 тысяч первоклассников.
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Две недели остаются до начала учебного процесса. В этом году за парты сядут более миллиона школьников. Учебные заведения почти готовы - около половины уже получили...
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