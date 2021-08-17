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1 сентября в Минске откроют свои двери две новые школы

17.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Две недели остаются до начала учебного процесса. В этом году за парты сядут более миллиона школьников. Учебные заведения почти готовы - около половины уже получили необходимые документы. Крайний срок выдачи паспортов готовности  -  20 августа. В этом году впервые свои двери откроют и семь новых школ. В столице таких две. 

Их уже посетила наш корреспондент Дарья Рачко. Исследовать строение стебля сразу на практике, не выходя за пределы учреждения. В новой школе Первомайского района планируют сделать целый зимний сад. Здесь будут проводить не только занятия по химии и биологии, но и классные часы. 1 сентября за знаниями придут 750 учеников. 


1 сентября в Минске откроют свои двери две новые школы


Школа находится в Национальном детском технопарке. Здание разделено на два блока: А и Б. Первый - трехэтажный, здесь находятся учебные кабинеты и лаборантские, а блок Б имеет четыре этажа. Его выделили для занятий спортом.  Уроки физкультуры планируют проводить на свежем воздухе и как можно чаще делать влажную уборку. Этому еще в прошлом году научила пандемия. В 225-й школе для каждого класса отдельно выделят гардеробные, а по всему зданию установят дезинфицирующие средства. 


Новая школа в Ленинском районе Минска


Это еще одна новая школа столицы - № 224 - в Ленинском районе. Практически полностью готова к началу учебного года (осталась косметическая уборка), и 1 сентября сюда смогут прийти свыше тысячи учеников и новые кадры. 

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В этом году в школе будут работать около 100 молодых и опытных специалистов. Юлию Данилову преподавать еще в детстве вдохновил ее учитель и огромная любовь к детям. Сейчас девушка на последнем курсе педуниверситета. За плечами 3 года стажа, а  потому знает, как увлечь подрастающее поколение. 

Слесарные и столярные кабинеты для парней и кухня для девушек, а также библиотека с отдельными кабинами для выхода в интернет. В школе для комфорта учеников создали все условия.

На цокольном этаже будет тир и лыжная база, а на территории - игровые площадки с трибунами. На втором этаже тренажерные залы и спортивные. Один из них игровой, другой гимнастический: скоро здесь появятся ковры, маты и снаряды. Есть и место для водных процедур.

Бассейн разместился в отдельном здании. Попасть сюда ученикам можно через коридор. Для других желающих позаниматься сделали отдельный вход с улицы. Здесь же есть две чаши: большая - 25 метров и маленькая с дорожками по 10 метров. Предусмотрели и занятия для детей с ограниченными возможностями: для них, как и на всей территории,  установлены пандусы, лифт, специальные душевые и раздевалки. 


В Беларуси откроют семь новых школ: в Минске, Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах и Колодищах. 

Помимо двух школ в Минске, ко Дню знаний откроются еще пять: в Барановичах, Гомеле, Бобруйске, Столбцах и Колодищах. Получить паспорта готовности все учреждения образования страны должны до 20 августа. Их открытия ждут около 1 миллиона 80 тысяч учеников, из них 118 тысяч первоклассников. 



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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Две недели остаются до начала учебного процесса. В этом году за парты сядут более миллиона школьников. Учебные заведения почти готовы - около половины уже получили...
 
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