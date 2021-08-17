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В Беларуси возбуждено более 20 уголовных дел за зарплату в конверте

17.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Штормит и на поле теневых зарплат. Департамент финансовых расследований продолжает выявлять скрытые заработки. С июня в Беларуси введена уголовная ответственность за зарплаты в конвертах, если речь идет о крупных размерах ущерба. Финансовая милиция выработала методы проведения контрольно-аналитических мероприятий, сегодня ведомство работает в плотной связке с контролирующими и правоохранительными органами. Уже возбуждено более 20 уголовных дел. 

А это миллионы тайных заработков для одних и низкие пенсии для других. Владимир Королев продолжит. Поднять бухгалтерию за многие годы пришлось финансовым милиционерам в этом гродненском магазине автозапчастей. Официальная зарплата здесь была 300 рублей, а вот в конверте - потяжелее: от 500 до 800. На протяжении нескольких лет частная компания скрывала от налогообложения свои истинные доходы. 


С июня в Беларуси за зарплату в конверте - уголовная ответственность до 12 лет 


Схожая такса в Гродно была и на фабрике по производству окон. Около 800 рублей получали в конверте, а официально зарабатывали 250. По данным финансовой милиции, таким образом зарплату получали 45 человек. В общей сложности в конверте раздали свыше 350 тысяч рублей. С этой суммы не выплачивался подоходный налог и отчисления в фонд соцзащиты.

Сергей Козячий, начальник отдела управления ДФР КГК Беларуси по Гродненской области:
Должностные лица использовали негласное правило: часть неучтенной по бухгалтерскому учету выручки, полученной в наличной форме от клиентов. Выручка, полученная наличными от клиента, не отражалась по бухгалтерскому учету. Неучтенная выручка составила порядка 2 млн. рублей.  Часть неучтенной выручки шла на зарплату в конвертах работникам. В Беларуси возбуждено более 20 уголовных дел за зарплату в конверте


А это уже производство окон в Минске. Здесь схема такая же - с 2019 года по указанию директора часть продукции, за которую расплачивались наличными, не отражалась в бухгалтерском учете. 25 сотрудников компании получали часть от этих денег в конверте. Были в плюсе все, кроме государства. 


С июня в Беларуси введена уголовная ответственность за зарплаты в конвертах, если речь идет о крупных размерах ущерба - более 29 тысяч рублей неуплаченных налогов и сборов или свыше 73 тысяч рублей за уклонение от уплаты страховых взносов.

Максимально суровое наказание - до 12 лет лишения свободы. Таких дел на сегодня более 20. 

Сегодня ведомство тесно работает с контролирующими и правоохранительными органами, что позволяет эффективнее выявлять серые схемы. Также в Беларуси действует межведомственная рабочая группа, проводящая анализ выполненной работы.  

В Беларуси возбуждено более 20 уголовных дел за зарплату в конверте


С мая на сайте Комитета госконтроля работает онлайн-сервис, посвященный зарплатам в конвертах. За 3 месяца на него обратились около сотни человек. В ведомстве обещают, что каждая заявка будет рассмотрена. 


Сообщить о зарплате в конверте можно на сайте КГК 

Сейчас эта информация анализируется и будет использоваться во время проверочных мероприятий. 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Штормит и на поле теневых зарплат. Департамент финансовых расследований продолжает выявлять скрытые заработки. С июня в Беларуси введена уголовная...
 
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