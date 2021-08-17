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В Беларуси возбуждено более 20 уголовных дел за зарплату в конверте
17.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Штормит и на поле теневых зарплат. Департамент финансовых расследований продолжает выявлять скрытые заработки. С июня в Беларуси введена уголовная ответственность за зарплаты в конвертах, если речь идет о крупных размерах ущерба. Финансовая милиция выработала методы проведения контрольно-аналитических мероприятий, сегодня ведомство работает в плотной связке с контролирующими и правоохранительными органами. Уже возбуждено более 20 уголовных дел.
С июня в Беларуси за зарплату в конверте - уголовная ответственность до 12 лет
Схожая такса в Гродно была и на фабрике по производству окон. Около 800 рублей получали в конверте, а официально зарабатывали 250. По данным финансовой милиции, таким образом зарплату получали 45 человек. В общей сложности в конверте раздали свыше 350 тысяч рублей. С этой суммы не выплачивался подоходный налог и отчисления в фонд соцзащиты.
Сергей Козячий, начальник отдела управления ДФР КГК Беларуси по Гродненской области:
Должностные лица использовали негласное правило: часть неучтенной по бухгалтерскому учету выручки, полученной в наличной форме от клиентов. Выручка, полученная наличными от клиента, не отражалась по бухгалтерскому учету. Неучтенная выручка составила порядка 2 млн. рублей. Часть неучтенной выручки шла на зарплату в конвертах работникам.
А это уже производство окон в Минске. Здесь схема такая же - с 2019 года по указанию директора часть продукции, за которую расплачивались наличными, не отражалась в бухгалтерском учете. 25 сотрудников компании получали часть от этих денег в конверте. Были в плюсе все, кроме государства.
Максимально суровое наказание - до 12 лет лишения свободы. Таких дел на сегодня более 20.
Сегодня ведомство тесно работает с контролирующими и правоохранительными органами, что позволяет эффективнее выявлять серые схемы. Также в Беларуси действует межведомственная рабочая группа, проводящая анализ выполненной работы.
С мая на сайте Комитета госконтроля работает онлайн-сервис, посвященный зарплатам в конвертах. За 3 месяца на него обратились около сотни человек. В ведомстве обещают, что каждая заявка будет рассмотрена.
Сообщить о зарплате в конверте можно на сайте КГКСейчас эта информация анализируется и будет использоваться во время проверочных мероприятий.
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Штормит и на поле теневых зарплат. Департамент финансовых расследований продолжает выявлять скрытые заработки. С июня в Беларуси введена уголовная...
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