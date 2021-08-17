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Налоговые органы усилили контроль за схемой выплат в конвертах

17.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Контроль за схемой выплат в конвертах усилили и налоговые органы. Особое внимание - компаниям, которые  работают за наличные. Здесь есть вероятность, что не все деньги проходят через кассу, то есть легализуются. Так, в первом полугодии 16 с половиной тысяч организаций получили уведомления с рекомендацией доплатить скрытые налоги. В бюджет добровольно возвратили около 5 миллионов рублей. Еще 2 с половиной миллиона компании  перечислили после  проверок.  

Серые зарплаты - один из способов уйти от уплаты налогов, что является грубым нарушением законодательства.  


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Контроль за схемой выплат в конвертах усилили и налоговые органы. Особое внимание - компаниям, которые  работают за наличные. Здесь есть вероятность, что не все...
 
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