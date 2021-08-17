Налоговые органы усилили контроль за схемой выплат в конвертах

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Контроль за схемой выплат в конвертах усилили и налоговые органы. Особое внимание - компаниям, которые работают за наличные. Здесь есть вероятность, что не все деньги проходят через кассу, то есть легализуются. Так, в первом полугодии 16 с половиной тысяч организаций получили уведомления с рекомендацией доплатить скрытые налоги. В бюджет добровольно возвратили около 5 миллионов рублей. Еще 2 с половиной миллиона компании перечислили после проверок.



Серые зарплаты - один из способов уйти от уплаты налогов, что является грубым нарушением законодательства.