|
Налоговые органы усилили контроль за схемой выплат в конвертах
17.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Контроль за схемой выплат в конвертах усилили и налоговые органы. Особое внимание - компаниям, которые работают за наличные. Здесь есть вероятность, что не все деньги проходят через кассу, то есть легализуются. Так, в первом полугодии 16 с половиной тысяч организаций получили уведомления с рекомендацией доплатить скрытые налоги. В бюджет добровольно возвратили около 5 миллионов рублей. Еще 2 с половиной миллиона компании перечислили после проверок.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контроль за схемой выплат в конвертах усилили и налоговые органы. Особое внимание - компаниям, которые работают за наличные. Здесь есть вероятность, что не все...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)