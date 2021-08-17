Предприниматель из Бреста вывозит из Польши разбитые памятники советским солдатам для реставрации

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Не допустить искажения истории и сохранить правду о Великой Отечественной войне - наш священный долг. Особенно, когда в соседней стране пытаются убрать все следы и перекроить историю. А в Польше разрешено законом уничтожение памятников советским воинам-освободителям. Так, разрушенные символы пытается спасти жительница Бреста. Их вывозят за границу, реставрируют и устанавливают в музее под открытым небом.



Как сохраняют исторические ценности, расскажет Мария Тройнич. В этой груде бетона сложно узнать памятник. Словно ирония - надпись на табличке: "Вечная честь и хвала героям". Заросший мхом и разрушенный монумент советским солдатам вывезла из Польши брестский предприниматель Наталья Ильницкая. На переписку с польской стороной, транспортировку и растаможку груза на границе ушло около трех месяцев. Впереди - кропотливая реставрация, после которой восстановленный монумент займет достойное место на Аллее памяти: так назвали музей под открытым небом.







В 2016 году в Польше был принят закон о декоммунизации, который разрешает сносить памятники, построенные в советское время. Кроме скульптур вождей, под его действие попали и военные монументы.

За 2020 год в Польше были снесены 6 памятников советским воинам

Я узнала по телевизору, что в Польше сносят памятники в честь советских воинов. Как-то защемило сердце. И я подумала - попробую. Заберем! Если там выбрасывают, то пусть они будут у нас для патриотического воспитания молодежи.

Самый тяжелый памятник весил около 8 тонн: только транспортировка обошлась в 6 тысяч рублей.





Спасение исторических символов

За прошлый год в стране были снесены 6 памятников советским воинам. А за последнюю четверть века таких монументов стало на 4 сотни меньше — их число сократилось с 561 до приблизительно ста. Многие из которых, к слову, были когда-то возведены на деньги местных жителей в благодарность за подвиг.Но, по словам Натальи, ни габариты, ни художественная ценность монументов значения не имеют: главное - сохранить историческую память. Все работы по перевозке и восстановлению предприниматель оплачивает сама. Первый монумент вывезли в 2018 году. И с тех пор ее музей под Брестом посетили больше 1000 человек из 35 стран.Всего в музее под открытым небом 17 памятников. Это все, что осталось от монумента советским воинам-освободителям. Памятник взорвали на территории Западной Польши.Вывозить разрушенные монументы помогают неравнодушные к истории жители Польши. Марьян Конопка из Бялой Подляски. Это он находит новые экспонаты для музея. Говорит, на днях удалось обнаружить еще 4 памятника. Документы для их перемещения через границу начнут готовить уже в ближайшее время.Сегодня начатое Натальей благое дело превратилось в целую кампанию по спасению исторических символов, к которой уже присоединились местные власти и общественные организации Бреста.