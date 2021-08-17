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Предприниматель из Бреста вывозит из Польши разбитые памятники советским солдатам для реставрации
17.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Не допустить искажения истории и сохранить правду о Великой Отечественной войне - наш священный долг. Особенно, когда в соседней стране пытаются убрать все следы и перекроить историю. А в Польше разрешено законом уничтожение памятников советским воинам-освободителям. Так, разрушенные символы пытается спасти жительница Бреста. Их вывозят за границу, реставрируют и устанавливают в музее под открытым небом.
За 2020 год в Польше были снесены 6 памятников советским воинам
За прошлый год в стране были снесены 6 памятников советским воинам. А за последнюю четверть века таких монументов стало на 4 сотни меньше — их число сократилось с 561 до приблизительно ста. Многие из которых, к слову, были когда-то возведены на деньги местных жителей в благодарность за подвиг.
Наталья Ильницкая, предприниматель:
Я узнала по телевизору, что в Польше сносят памятники в честь советских воинов. Как-то защемило сердце. И я подумала - попробую. Заберем! Если там выбрасывают, то пусть они будут у нас для патриотического воспитания молодежи.
Самый тяжелый памятник весил около 8 тонн: только транспортировка обошлась в 6 тысяч рублей.
Но, по словам Натальи, ни габариты, ни художественная ценность монументов значения не имеют: главное - сохранить историческую память. Все работы по перевозке и восстановлению предприниматель оплачивает сама. Первый монумент вывезли в 2018 году. И с тех пор ее музей под Брестом посетили больше 1000 человек из 35 стран.
Всего в музее под открытым небом 17 памятников. Это все, что осталось от монумента советским воинам-освободителям. Памятник взорвали на территории Западной Польши.
Спасение исторических символов
Вывозить разрушенные монументы помогают неравнодушные к истории жители Польши. Марьян Конопка из Бялой Подляски. Это он находит новые экспонаты для музея. Говорит, на днях удалось обнаружить еще 4 памятника. Документы для их перемещения через границу начнут готовить уже в ближайшее время.
Сегодня начатое Натальей благое дело превратилось в целую кампанию по спасению исторических символов, к которой уже присоединились местные власти и общественные организации Бреста.
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Не допустить искажения истории и сохранить правду о Великой Отечественной войне - наш священный долг. Особенно, когда в соседней стране пытаются убрать все следы...
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