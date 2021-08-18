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Физлицам запретят аренду транспорта для перевозки пассажиров

18.08.2021 11:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Таксистов обяжут иметь регистрационные карты, а физлицам запретят аренду транспорта для перевозки пассажиров. Накануне стало известно, что соответствующий указ "Об автомобильных перевозках пассажиров" поддержан на высшем уровне. Документ резонансный. Он изменит - и порой кардинально - правила оказания услуг в этой сфере. Указ выносили на общественное обсуждение. И мнения разделились. Одни уверены, что документ покончит с недобросовестной конкуренцией, другие - что приведет к росту цен на услуги такси. Минтранс как разработчик дал свой комментарий. Зачем рынку новые правила? И какие поправки оставили в силе? (видео).

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Таксистов обяжут иметь регистрационные карты, а физлицам запретят аренду транспорта для перевозки пассажиров. Накануне стало известно, что соответствующий указ...
 
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