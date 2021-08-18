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Акция "Соберем портфель в школу" проходит под эгидой Белорусского детского фонда

18.08.2021 11:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Нужные подарки к новому учебному году. 40 портфелей вручили детям из Дзержинского и Смолевичского районов -  воспитанникам детских домов и детям-сиротам из опекунских семей. Акция "Соберем портфель в школу" сейчас проходит под эгидой Белорусского детского фонда. Помимо подарков проводят и выездную развлекательную программу. Ранее представители Минского областного отделения фонда посетили детские дома в Логойском районе.

Всего с начала благотворительной акции, которая продлится до 10 сентября, помощь получили более ста детей. Присоединится к доброму делу может каждый.


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Теги: Минск
 
 
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Нужные подарки к новому учебному году. 40 портфелей вручили детям из Дзержинского и Смолевичского районов -  воспитанникам детских домов и детям-сиротам из...
 
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