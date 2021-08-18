Источник материала: БT

Нужные подарки к новому учебному году. 40 портфелей вручили детям из Дзержинского и Смолевичского районов - воспитанникам детских домов и детям-сиротам из опекунских семей. Акция "Соберем портфель в школу" сейчас проходит под эгидой Белорусского детского фонда. Помимо подарков проводят и выездную развлекательную программу. Ранее представители Минского областного отделения фонда посетили детские дома в Логойском районе.



Всего с начала благотворительной акции, которая продлится до 10 сентября, помощь получили более ста детей. Присоединится к доброму делу может каждый.