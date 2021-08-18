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Акция "Соберем портфель в школу" проходит под эгидой Белорусского детского фонда
18.08.2021 11:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Нужные подарки к новому учебному году. 40 портфелей вручили детям из Дзержинского и Смолевичского районов - воспитанникам детских домов и детям-сиротам из опекунских семей. Акция "Соберем портфель в школу" сейчас проходит под эгидой Белорусского детского фонда. Помимо подарков проводят и выездную развлекательную программу. Ранее представители Минского областного отделения фонда посетили детские дома в Логойском районе.
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Нужные подарки к новому учебному году. 40 портфелей вручили детям из Дзержинского и Смолевичского районов - воспитанникам детских домов и детям-сиротам из...
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