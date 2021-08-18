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О том, как обстоят дела на западной границе Беларуси, рассказали в программе "Это другое"

18.08.2021 11:25 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вопросы с мигрантами на литовско-белорусской границе приобретают долгоиграющий характер. Мало того, что Литва не торопится принимать тех, кто пострадал от рук НАТО, так их еще и избивают. Эксклюзивные интервью иракских мигрантов, которые застряли на литовской границе в поиске своей европейской мечты.

Они просят о помощи  у гуманитарных организаций, а международные правозащитные организации в Минске, как и следует,  молчат и критиковать литовское правительство  не торопятся. О том, как обстоят дела на западной границе Беларуси,  канал "Беларусь 1" рассказал накануне. Полный выпуск программы "Это другое" смотрите на YouTube-канале АТН.

Другие выпуски проекта смотрите здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы с мигрантами на литовско-белорусской границе приобретают долгоиграющий характер. Мало того, что Литва не торопится принимать тех, кто пострадал от рук...
 
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