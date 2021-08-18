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О том, как обстоят дела на западной границе Беларуси, рассказали в программе "Это другое"
18.08.2021 11:25 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вопросы с мигрантами на литовско-белорусской границе приобретают долгоиграющий характер. Мало того, что Литва не торопится принимать тех, кто пострадал от рук НАТО, так их еще и избивают. Эксклюзивные интервью иракских мигрантов, которые застряли на литовской границе в поиске своей европейской мечты.
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Вопросы с мигрантами на литовско-белорусской границе приобретают долгоиграющий характер. Мало того, что Литва не торопится принимать тех, кто пострадал от рук...
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